Дегтярев встретился с главой FIG Ватанабе в Лозанне

Михаил Дегтярев провел встречу с главой FIG Моринари Ватанабе в Лозанне.

«Нашей сегодняшней встречей с президентом FIG господином Моринари Ватанабэ и генеральным секретарем федерации Николя Буомпане мы закладываем традицию регулярного общения по актуальным вопросам международного спорта и олимпийской повестки.

В прошлом году мы объединили 5 гимнастических видов спорта в одну спортивную федерацию. Это сделано для того, чтобы укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам.

На встрече еще раз подчеркнул, что Олимпийский комитет России, Министерство спорта России и общероссийские спортивные федерации работают слаженно на благо интересов атлетов и развития спорта без дискриминации и ограничений, за идеалы справедливости, равенства и честной борьбы.

Международная спортивная практика особенно важна как для взрослых состоявшихся спортсменов, так и для юных атлетов, это неоценимый опыт и возможность побороться с сильнейшими в своем виде спорта.

Рассказал коллегам в Лозанне, что несколько дней назад в Москве с успехом прошел международный турнир «Кубок сильнейших спортсменов» по спортивной гимнастике, участниками которого стали спортсмены из 11 стран. Российские атлеты завоевали 45 наград, среди которых 22 золотые.

Также 6 июля в Коимбре (Португалия) завершился 3 этап Кубка мира по прыжкам на батуте, на котором российская сборная завоевала два серебра и одну бронзу.

Россия готова к проведению международных соревнований по любой из гимнастических дисциплин. У нас есть самые современные спортивные объекты и вся необходимая инфраструктура. А Министерство спорта и Олимпийский комитет России окажут всю необходимую поддержку», – написал министр спорта РФ, глава ОКР Дегтярев в телеграм-канале.