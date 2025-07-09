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Гимнастка Рощина о работе с Мустафиной: «Она очень добрая, но иногда может быть строгой, требовательная. Мы ее все очень любим»

Гимнастка Людмила Рощина оценила тренерские качества Алии Мустафиной.

Рощиной 17 лет. В июле она одержала четыре победы на Кубке сильнейших по спортивной гимнастике в Москве.

– Когда ты была в молодежке, старшим тренером сборной стала [двукратная олимпийская чемпионка] Алия Мустафина. Строгий тренер?

– Нет, она очень добрая, но иногда может быть строгой. Требовательная. Мы ее все очень любим – даже когда перешли в основной состав, все равно общаемся.

– Самый запоминающийся совет от Алии?

– Она нам рассказывала истории про то, как поступала, когда сама выступала на соревнованиях: что делала, всякие свои лайфхаки. Мы пробовали – помогало.

– А выступления ее пересматривала?

– Да, смотрела, причем многие. Больше всего понравились олимпийские брусья – там она очень классно сделала комбинацию, – рассказала Рощина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Людмила Рощина
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАлия Мустафина
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