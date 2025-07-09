Гимнастка Рощина о работе с Мустафиной: «Она очень добрая, но иногда может быть строгой, требовательная. Мы ее все очень любим»
Гимнастка Людмила Рощина оценила тренерские качества Алии Мустафиной.
Рощиной 17 лет. В июле она одержала четыре победы на Кубке сильнейших по спортивной гимнастике в Москве.
– Когда ты была в молодежке, старшим тренером сборной стала [двукратная олимпийская чемпионка] Алия Мустафина. Строгий тренер?
– Нет, она очень добрая, но иногда может быть строгой. Требовательная. Мы ее все очень любим – даже когда перешли в основной состав, все равно общаемся.
– Самый запоминающийся совет от Алии?
– Она нам рассказывала истории про то, как поступала, когда сама выступала на соревнованиях: что делала, всякие свои лайфхаки. Мы пробовали – помогало.
– А выступления ее пересматривала?
– Да, смотрела, причем многие. Больше всего понравились олимпийские брусья – там она очень классно сделала комбинацию, – рассказала Рощина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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