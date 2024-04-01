Станислав Поздняков: «Олимпийский бойкот – это сегодня про отстранение спортсменов по национальному признаку со стороны МОК»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Фехтование

Станислав Поздняков назвал отстранение россиян олимпийским бойкотом со стороны МОК.

«Руководство Международного олимпийского движения за последние годы искусно овладело мастерством доказывать, что черное — это белое, и перекладывать собственную ответственность на кого угодно для решения заказных задач. Таких, как выдавливание всего российского из узурпированного им же международного спорта, например.

То, что Лозанна нынче – политический игрок и спорт полностью в политике, наконец озвучено официально. Одним мифом меньше.

Правда, тут же рассказана новая сказка – теперь про угрозу бойкота с российской стороны, которая, якобы, имела место. При том, что ни Россия в лице какой-либо из организаций, ни граждане нашей страны на Игры даже не были приглашены изначально, никто не приглашен и сейчас.

Олимпийский бойкот – это сегодня про отстранение спортсменов по национальному признаку со стороны МОК. Которому при этом «титаническими усилиями и мастерски» удалось «разрешить проблемы и дилеммы» в связи с Парижем-2024 со всеми вовлеченными сторонами. Не контактируя, правда, при этом никак с российской стороной, что тоже было заявлено публично. Олимпийская магия, не иначе.

И таких швейцарских легенд, если разбираться по существу, уже на альманах набирается. Или на новую Хартию, прежняя все равно уже игнорируется слишком часто.

Печально только, что есть те, кто упорно верит во все эти вербальные реваншистские фокусы. Значит, целей своих они нет-нет да и достигают», – написал глава Олимпийского комитета России. 

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4 комментария
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Да нет бойкота нейтральных спортсменов из России со стороны МОК.
Это Поздняков очень хочет чтобы ВСЕ наши спортсмены САМИ объявили бойкот ОИ-2024.
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В России проживает более 160 национальностей.
Отстранением России МОК какую конкретно нацию притесняет?
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