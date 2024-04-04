Гимнастка Ангелина Мельникова снялась в сериале об Олимпиаде-80.

Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики России в телеграм-канале.

«Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова появится в сериале «Игры». Она сыграла гимнастку, которая готовится выступить на Олимпиаде-80.

История героини перекликается с личным опытом спортсменки. Для Ангелины Мельниковой сериал «Игры» станет кинодебютом», – говорится в сообщении.

Выход сериала запланирован на текущий год.