Ангелина Мельникова снялась в сериале об Олимпиаде-80

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Гимнастика

Гимнастка Ангелина Мельникова снялась в сериале об Олимпиаде-80.

Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики России в телеграм-канале.

«Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова появится в сериале «Игры». Она сыграла гимнастку, которая готовится выступить на Олимпиаде-80.

История героини перекликается с личным опытом спортсменки. Для Ангелины Мельниковой сериал «Игры» станет кинодебютом», – говорится в сообщении.

Выход сериала запланирован на текущий год. 

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