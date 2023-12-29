Василий Титов: «В FIG есть отдельные лица, которые против нас, но большинство – за наше участие. Понимают, что мировая гимнастика без России теряет очень много»
Василий Титов оценил шансы российских гимнастов вернуться на международную арену в ближайшие годы.
– Как оцените шансы российских гимнастов поехать на Олимпиаду в Париже в качестве нейтральных спортсменов?
– Не хочу рассуждать на эту тему. Еще неясно, кто может получить этот статус. Ну и спортсмены в случае его получения сами должны принять решение, готовы они ехать или нет. Я не буду за них решать – они сами будут решать.
– По вашим ощущениям, как бан длиной в почти два года сказался на мотивации российских гимнастов?
– Я бы не сказал, что все эти санкции сильно сказались. Настрой на работу у ребят и девушек очень высокий. Все тренировались, готовились к стартам. Последний наш турнир – недавно прошедший в Сочи Кубок России — показал, что уровень у наших гимнастов достаточно высокий.
– Международные соревнования вроде чемпионата мира и Европы в этом году смотрели? Их уровень просел без наших?
– Очень сильно просел. Посмотрите результаты чемпионата мира этого года. Оценки там у участников невысокие по сравнению с предыдущими годами, когда там была Россия.
– Насколько вообще сейчас в конгрессе и исполкоме FIG широка поддержка у вашей федерации?
– Не имею права озвучивать цифры при голосовании по некоторым вопросам, но, судя по тому, что там было, у нас очень высокий уровень поддержки.
– Те, кто против нас, делают это больше по идейным соображениям или под чьим-то давлением?
– Людям ведь в голову не залезешь. Политические соображения, русофобия и тому подобное – такое там есть. Я знаю, что есть отдельные лица, которые против нас совершенно искренне выступают.
Но большинство все же за то, чтобы мы участвовали. Потому что понимают: мировая гимнастика без России теряет очень много.
– То есть шансы на возвращение в международные соревнования в ближайшие годы есть?
– Это пока еще зависит не от нас и решается не здесь. Но мы все для этого будем делать, – сказал глава Федерации спортивной гимнастики РФ.