Василий Титов: «В FIG есть отдельные лица, которые против нас, но большинство – за наше участие. Понимают, что мировая гимнастика без России теряет очень много»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике ФГСР FIG Василий Титов Гимнастика

Василий Титов оценил шансы российских гимнастов вернуться на международную арену в ближайшие годы.

– Как оцените шансы российских гимнастов поехать на Олимпиаду в Париже в качестве нейтральных спортсменов?

– Не хочу рассуждать на эту тему. Еще неясно, кто может получить этот статус. Ну и спортсмены в случае его получения сами должны принять решение, готовы они ехать или нет. Я не буду за них решать – они сами будут решать.

– По вашим ощущениям, как бан длиной в почти два года сказался на мотивации российских гимнастов?

– Я бы не сказал, что все эти санкции сильно сказались. Настрой на работу у ребят и девушек очень высокий. Все тренировались, готовились к стартам. Последний наш турнир – недавно прошедший в Сочи Кубок России — показал, что уровень у наших гимнастов достаточно высокий.

– Международные соревнования вроде чемпионата мира и Европы в этом году смотрели? Их уровень просел без наших?

– Очень сильно просел. Посмотрите результаты чемпионата мира этого года. Оценки там у участников невысокие по сравнению с предыдущими годами, когда там была Россия.

– Насколько вообще сейчас в конгрессе и исполкоме FIG широка поддержка у вашей федерации?

– Не имею права озвучивать цифры при голосовании по некоторым вопросам, но, судя по тому, что там было, у нас очень высокий уровень поддержки.

– Те, кто против нас, делают это больше по идейным соображениям или под чьим-то давлением?

– Людям ведь в голову не залезешь. Политические соображения, русофобия и тому подобное – такое там есть. Я знаю, что есть отдельные лица, которые против нас совершенно искренне выступают.

Но большинство все же за то, чтобы мы участвовали. Потому что понимают: мировая гимнастика без России теряет очень много.

– То есть шансы на возвращение в международные соревнования в ближайшие годы есть?

– Это пока еще зависит не от нас и решается не здесь. Но мы все для этого будем делать, – сказал глава Федерации спортивной гимнастики РФ.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий