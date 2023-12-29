Василий Титов: «В FIG есть отдельные лица, которые против нас, но большинство – за наше участие. Понимают, что мировая гимнастика без России теряет очень много»

Василий Титов оценил шансы российских гимнастов вернуться на международную арену в ближайшие годы.

– Как оцените шансы российских гимнастов поехать на Олимпиаду в Париже в качестве нейтральных спортсменов?

– Не хочу рассуждать на эту тему. Еще неясно, кто может получить этот статус. Ну и спортсмены в случае его получения сами должны принять решение, готовы они ехать или нет. Я не буду за них решать – они сами будут решать.

– По вашим ощущениям, как бан длиной в почти два года сказался на мотивации российских гимнастов?

– Я бы не сказал, что все эти санкции сильно сказались. Настрой на работу у ребят и девушек очень высокий. Все тренировались, готовились к стартам. Последний наш турнир – недавно прошедший в Сочи Кубок России — показал, что уровень у наших гимнастов достаточно высокий.

– Международные соревнования вроде чемпионата мира и Европы в этом году смотрели? Их уровень просел без наших?

– Очень сильно просел. Посмотрите результаты чемпионата мира этого года. Оценки там у участников невысокие по сравнению с предыдущими годами, когда там была Россия.

– Насколько вообще сейчас в конгрессе и исполкоме FIG широка поддержка у вашей федерации?

– Не имею права озвучивать цифры при голосовании по некоторым вопросам, но, судя по тому, что там было, у нас очень высокий уровень поддержки.

– Те, кто против нас, делают это больше по идейным соображениям или под чьим-то давлением?

– Людям ведь в голову не залезешь. Политические соображения, русофобия и тому подобное – такое там есть. Я знаю, что есть отдельные лица, которые против нас совершенно искренне выступают.

Но большинство все же за то, чтобы мы участвовали. Потому что понимают: мировая гимнастика без России теряет очень много.

– То есть шансы на возвращение в международные соревнования в ближайшие годы есть?

– Это пока еще зависит не от нас и решается не здесь. Но мы все для этого будем делать, – сказал глава Федерации спортивной гимнастики РФ.