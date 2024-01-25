Артур Далалоян: «Держу себя в хорошей форме, есть положительные эмоции от тренировок. Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость»

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, что старается поддерживать спортивную форму.

– Стараюсь себя не запускать, потому что в какой-то момент можно и не выдержать такой конкуренции. Держу себя в хорошей форме и, надеюсь, к следующему году уже выйду на приличный уровень исполнения элементов.

– Чемпионат мира смотрели?

– Следил только за определенными гимнастами, которые сейчас находятся в лидерах. Например, за японцем Дайки Хасимото и филиппинцем Карлосом Юло. Неплохо выступает и сборная Китая, хотя её состав сильно обновился.

Делал выводы, разбор полетов. Ну и в целом смотрел на уровень мировой спортивной гимнастики, потому что, тренируясь и выступая только дома, ты немного не понимаешь, какие сейчас тренды, мода. Ведь из года в год меняется в том числе и судейство, постоянно что-то новое придумывается.

– Из зарубежных спортсменов с кем-то общаться удается?

– Мы раньше если и поддерживали контакты, то только в социальных сетях. Не считая, как я уже говорил, выездов на коммерческие соревнования. Сейчас все то же самое. Про тренды и моду в гимнастике узнаю только оттуда.

– В 2024-м вы точно будете выступать. А дальше?

– Для меня самое главное, чтобы это не было во вред себе и я получал удовольствие от работы. В данный момент поставил перед собой цели и задачи, я чувствую себя неплохо на тренировках, есть положительные эмоции от процесса.

Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость. Сейчас важно отработать этот цикл. А там посмотрим, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.