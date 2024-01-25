Артур Далалоян: «Держу себя в хорошей форме, есть положительные эмоции от тренировок. Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике сборная Японии Артур Далалоян Даики Хасимото Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян рассказал, что старается поддерживать спортивную форму.

– Стараюсь себя не запускать, потому что в какой-то момент можно и не выдержать такой конкуренции. Держу себя в хорошей форме и, надеюсь, к следующему году уже выйду на приличный уровень исполнения элементов.

– Чемпионат мира смотрели?

– Следил только за определенными гимнастами, которые сейчас находятся в лидерах. Например, за японцем Дайки Хасимото и филиппинцем Карлосом Юло. Неплохо выступает и сборная Китая, хотя её состав сильно обновился.

Делал выводы, разбор полетов. Ну и в целом смотрел на уровень мировой спортивной гимнастики, потому что, тренируясь и выступая только дома, ты немного не понимаешь, какие сейчас тренды, мода. Ведь из года в год меняется в том числе и судейство, постоянно что-то новое придумывается.

– Из зарубежных спортсменов с кем-то общаться удается?

– Мы раньше если и поддерживали контакты, то только в социальных сетях. Не считая, как я уже говорил, выездов на коммерческие соревнования. Сейчас все то же самое. Про тренды и моду в гимнастике узнаю только оттуда.

– В 2024-м вы точно будете выступать. А дальше?

– Для меня самое главное, чтобы это не было во вред себе и я получал удовольствие от работы. В данный момент поставил перед собой цели и задачи, я чувствую себя неплохо на тренировках, есть положительные эмоции от процесса.

Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость. Сейчас важно отработать этот цикл. А там посмотрим, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020. 

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