Мельникова о завершении карьеры: «Все будет зависеть от того, как буду себя чувствовать. Таких мыслей нет: заканчивается 2024 год, и я ухожу»

Ангелина Мельникова пока не планирует завершать карьеру.

«Мысли о завершении карьеры? Сначала выступлю на «Играх дружбы» и Играх БРИКС, потом посмотрим. Все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Таких мыслей нет: заканчивается 2024 год, и я ухожу.

Да, моя мечта была поехать на третью Олимпиаду. Но в 2028 году в 28 лет я вряд ли куда‑то поеду», – рассказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.