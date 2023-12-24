Гимнаст Белявский о зарплатах в футболе: «Они сколько хотят, им столько и платят, а мы – государственная система. У меня нет ни зависти, ни огорчения»

Гимнаст Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном турнире Давид Белявский рассказал, не огорчает ли его тот факт, что футболисты зарабатывают больше, чем он, трижды побывавший на Олимпийских играх.

– Вы были три раза на Олимпиаде, а зарплата меньше, чем у футболистов. Насколько огорчает этот факт?

– В футболе бизнес. Пускай все зарабатывают. Тем более у них частные клубы. Они сколько хотят, им столько и платят. А мы – государственная система. Обиды нет. Конечно, я не против столько зарабатывать, буду только за. Но у меня нет ни зависти, ни огорчения.

– Хотели бы, чтобы в ближайшем будущем уравняли зарплаты?

– В гимнастике в году два основных старта: Кубок России и чемпионат. В футболе 30 туров. Если бы нас транслировали 30 раз, говорили о нас, делали ту же самую рекламу, как в футболе. Там большие деньги – это понятно. У нас, к сожалению, вот такая ситуация, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Давид Белявский.