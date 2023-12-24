Гимнаст Белявский о зарплатах в футболе: «Они сколько хотят, им столько и платят, а мы – государственная система. У меня нет ни зависти, ни огорчения»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России чемпионат России Кубок России Давид Белявский Гимнастика

Гимнаст Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном турнире Давид Белявский рассказал, не огорчает ли его тот факт, что футболисты зарабатывают больше, чем он, трижды побывавший на Олимпийских играх.

– Вы были три раза на Олимпиаде, а зарплата меньше, чем у футболистов. Насколько огорчает этот факт?

– В футболе бизнес. Пускай все зарабатывают. Тем более у них частные клубы. Они сколько хотят, им столько и платят. А мы – государственная система. Обиды нет. Конечно, я не против столько зарабатывать, буду только за. Но у меня нет ни зависти, ни огорчения.

– Хотели бы, чтобы в ближайшем будущем уравняли зарплаты?

– В гимнастике в году два основных старта: Кубок России и чемпионат. В футболе 30 туров. Если бы нас транслировали 30 раз, говорили о нас, делали ту же самую рекламу, как в футболе. Там большие деньги – это понятно. У нас, к сожалению, вот такая ситуация, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Давид Белявский.

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