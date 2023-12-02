Винер о решении трибунала GEF по ее отстранению: «Фонд оставил в силе только 2 года отстранения, а было еще 7 лет ограничительных мер»

Ирина Винер прокомментировала решение GEF относительно своего отстранения.

Ранее Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе двухлетнее отстранение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ).

Отстранение должно было начать отсчитываться через один день после снятия защитных мер Международной федерации гимнастики (FIG), которые заключаются в недопуске российских спортсменов до международных соревнований из-за ситуации на Украине.

В результате рассмотрения апелляции трибунал GEF постановил, что теперь срок дисквалификации Винер отсчитывается с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025 года, независимо от того, будут ли принятые FIG защитные меры оставаться в силе в этот период.

«Фонд оставил в силе только два года отстранения, а еще же у меня было семь лет ограничительных мер, они считали, что Россию вообще не допустят до Олимпиады, ни на эту, ни на следующую.

У нас прошел трибунал, это тот же самый орган, как и тот, который выпустил это наказание. Поэтому то, что они сняли семь лет, это нормально. В сегодняшних обстоятельствах мы ожидали, что вообще ничего не изменится.

В 2025 году я могу снова участвовать во всех соревнованиях, но думаю, к этому времени что-то изменится», – сказала .