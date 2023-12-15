Никита Нагорный о возможности выступить на Олимпиаде: «Конечно, поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там!»

Никита Нагорный высказался об условиях допуска россиян до Олимпиады-2024.

– У МОК все меняется стремительно: условно полгода назад нас куда-то допускали, только нужно было отобраться через федерации, месяц назад надо было подписывать какие-то бумаги, две недели назад сказали, что никто нигде не выступит, а сейчас объявили о допуске в нейтральном статусе при определенных условиях.

Со стороны руководства МОК видна неопределенность в своих действиях. Возможно, есть давление извне. И сейчас мы видим: конкретного решения, кто примет участие в Играх, нет, одни только предположения.

Наша команда уже точно не сможет попасть на Олимпийские игры, потому что мы должны были отбираться в этом году на чемпионате мира и Европы, куда нас не допустили. Этапы Кубка мира тоже почти подошли к концу, остается небольшая возможность в следующем году побороться за места в , но шансов почти нет. Если МОК скажет, что допускает всех, то больше 80% спортсменов не смогут поехать, так как их квалификационные турниры уже завершены.

– На сегодня у России только восемь неименных лицензий… Если бы у вас была возможность выступить на Олимпийских играх, что бы сказали?

– Конечно, поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там!

– Тяжело было бы, находясь в олимпийской деревне, не отождествлять себя с Россией?

– Я бы передавал привет родным, друзьям, писал бы, что у меня все хорошо и я готовлюсь к скорым победам.

Мы уже выступали на Играх в под флагом Олимпийского комитета России без наших триколора и гимна – показали очень достойный результат. Там тоже были ограничения, но вся команда была сплоченной, поддерживали друг друга, – сказал трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит