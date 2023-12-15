Никита Нагорный о возможности выступить на Олимпиаде: «Конечно, поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там!»

Теги спортивная гимнастика МОК сборная России по спортивной гимнастике Токио-2020 Париж-2024 Никита Нагорный Гимнастика

Никита Нагорный высказался об условиях допуска россиян до Олимпиады-2024.

– У МОК все меняется стремительно: условно полгода назад нас куда-то допускали, только нужно было отобраться через федерации, месяц назад надо было подписывать какие-то бумаги, две недели назад сказали, что никто нигде не выступит, а сейчас объявили о допуске в нейтральном статусе при определенных условиях.

Со стороны руководства МОК видна неопределенность в своих действиях. Возможно, есть давление извне. И сейчас мы видим: конкретного решения, кто примет участие в Играх, нет, одни только предположения.

Наша команда уже точно не сможет попасть на Олимпийские игры, потому что мы должны были отбираться в этом году на чемпионате мира и Европы, куда нас не допустили. Этапы Кубка мира тоже почти подошли к концу, остается небольшая возможность в следующем году побороться за места в Париж, но шансов почти нет. Если МОК скажет, что допускает всех, то больше 80% спортсменов не смогут поехать, так как их квалификационные турниры уже завершены.

– На сегодня у России только восемь неименных лицензий… Если бы у вас была возможность выступить на Олимпийских играх, что бы сказали?

– Конечно, поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там!

 Тяжело было бы, находясь в олимпийской деревне, не отождествлять себя с Россией?

– Я бы передавал привет родным, друзьям, писал бы, что у меня все хорошо и я готовлюсь к скорым победам.

Мы уже выступали на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России без наших триколора и гимна – показали очень достойный результат. Там тоже были ограничения, но вся команда была сплоченной, поддерживали друг друга, – сказал трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За дедушку ты бы поехал,а не за матушку Россию.
+17
-2
+15
Лейтенанту Никите Нагорному надо быть на передовой в Новороссии, личным примером бороться против нацистов, а не развлекать спонсоров нацизма в Париже
+8
0
+8
Карлик, хватит позориться.
+8
-3
+5
– У МОК все меняется стремительно: условно полгода назад нас куда-то допускали, только нужно было отобраться через федерации, месяц назад надо было подписывать какие-то бумаги, две недели назад сказали, что никто нигде не выступит, а сейчас объявили о допуске в нейтральном статусе при определенных условиях.

А два года назад вообще проблем не было.
Но вдруг появился самоназванный историк...
+3
0
+3
один Никита уже показал кузькину мать..
+2
0
+2
На самом деле одно из двух - или за матушку, или за дедушку.
+2
0
+2
Эх! Ух! Эгегей!
0
0
0
Не, Никита, кому-кому, а тебе Париж уж точно не светит
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий