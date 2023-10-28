Никита Нагорный: «Игры дружбы не заменят Олимпиаду, но это альтернативный старт для спортсменов, чтобы они не потеряли себя»

Нагорный высказался о том, что МОК еще не принял решения по допуску россиян на Игры-2024.

«Подобные действия в долгой перспективе показывают некомпетентность руководителей МОК.

Спортсмены продолжают тренироваться и делать свою работу, хотя находятся в подвешенном состоянии. Руководство МОК должно принять наконец решение, допускать или не допускать спортсменов до Олимпиады.

Для чего почти два года тянуть с решением? Чтобы все время был повод вспоминать Олимпийские игры? Посмотрите, сколько раз на протяжении всего этого времени выходили статьи в СМИ о допуске или недопуске россиян в , практически каждые два-три месяца.

Подобного рода действия демотивируют спортсменов, но я рад, что большинство из них не опускают руки, ездят на сборы, готовятся и ждут допуска», – сказал .

«Те же Игры дружбы не заменят Олимпийские игры, но это альтернативный старт для спортсменов, чтобы они не потеряли себя. Для тех, у кого за плечами две-три Олимпиады, предстоящий старт даст возможность сделать последний рывок, и это лучше, чем ничего.

Для молодых – это возможность набрать дополнительные обороты и получить опыт, ведь рано или поздно российские спортсмены вернутся на Олимпийские игры. Поэтому любые альтернативные старты это все равно плюс для спортсменов.

Мы надеемся, что китайские гимнасты приедут на Игры дружбы основным составом, очень хочется конкуренции. Вспомним последний чемпионат мира, конкуренция там упала.

Когда мы выступали, одно падение в команде оборачивалось проигрышем, а сейчас все команды допускают не одно падение и все равно борются», – подчеркнул олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.