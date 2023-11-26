Утяшева о травме: «Боялась признаться тренеру, что болит нога. Дошло до того, что немецкие врачи сказали – только ампутация»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Ляйсан Утяшева Гимнастика

Ляйсан Утяшева рассказала о травме ноги, после которой ей грозила ампутация.

Утяшева – двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

«Здесь нет олимпийской медали и абсолютной чемпионки мира, но я получила гораздо больше, и юные гимнастки получили мой негативный опыт: за что-то цепляться ногами, руками и вопреки.

У моей травмы были предупреждения. И медалей бы было больше, и элементов, которые я бы придумала.

Нога заболела на чемпионате мира, но я боялась признаться тренеру, потому что огромная скамейка запасных, и ты цепляешься за эту возможность руками и ногами.

Я вставала ночью и ощущала боль. Дошло до того, что немцы сказали, что только ампутация. Это меня научило быть разумной», – сказала Утяшева на форуме «Грани личного бренда». 

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Сочувствую Ляйсан. Не смогла до конца реализовать себя как гимнастка из-за серьезной травмы. Но очень хорошо, что ампутация в итоге не потребовалась, здоровье дороже медалей.
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