Сестры Аверины: «Тот, кто выступал на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями»

Сестры Аверины высказались о соревнованиях, которые пройдут в России в 2024 году.

— Считаете, что альтернативные соревнования смогут заменить Олимпиаду?

— В этом плане Россия молодец, что придумывает альтернативные соревнования, похожие на Олимпийские игры, и делает все для развития спорта в стране. Поэтому только положительно к этому относимся.

Но тот, кто выступал уже на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями. Там другая атмосфера, общение, деревня, где живут другие спортсмены, совсем другие эмоции и переживания. Поэтому, конечно, нельзя заменить, — сказали Дина и Арина Аверины.

В июне следующего года в России пройдут Игры БРИКС, в сентябре – Игры Дружбы.

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей