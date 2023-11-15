Сестры Аверины: «Тот, кто выступал на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями»
Сестры Аверины высказались о соревнованиях, которые пройдут в России в 2024 году.
— Считаете, что альтернативные соревнования смогут заменить Олимпиаду?
— В этом плане Россия молодец, что придумывает альтернативные соревнования, похожие на Олимпийские игры, и делает все для развития спорта в стране. Поэтому только положительно к этому относимся.
Но тот, кто выступал уже на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями. Там другая атмосфера, общение, деревня, где живут другие спортсмены, совсем другие эмоции и переживания. Поэтому, конечно, нельзя заменить, — сказали Дина и Арина Аверины.
В июне следующего года в России пройдут Игры БРИКС, в сентябре – Игры Дружбы.
Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей
3 комментария