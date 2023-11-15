Сестры Аверины: «Тот, кто выступал на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Сестры Аверины высказались о соревнованиях, которые пройдут в России в 2024 году.

— Считаете, что альтернативные соревнования смогут заменить Олимпиаду?

— В этом плане Россия молодец, что придумывает альтернативные соревнования, похожие на Олимпийские игры, и делает все для развития спорта в стране. Поэтому только положительно к этому относимся.

Но тот, кто выступал уже на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями. Там другая атмосфера, общение, деревня, где живут другие спортсмены, совсем другие эмоции и переживания. Поэтому, конечно, нельзя заменить, — сказали Дина и Арина Аверины.

В июне следующего года в России пройдут Игры БРИКС, в сентябре – Игры Дружбы. 

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

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3 комментария

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Oleg Olegov
Не переживайте, девушки. Просто подпишут закон о признании атмосферы игр брикс равной атмосфере олимпиады, и вопрос решен.
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Viks
Да, первенством ЖЭКа
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Роман Гущин
Ничего страшного. Все соревнования когда-то начинались с нуля.
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