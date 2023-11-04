Ирина Винер: «Полностью согласна со словами Лаврова. МОК будет бесконечно искать аргументы в пользу отстранения россиян»

Винер согласилась со словами Сергея Лаврова о Международном олимпийском комитете.

Министр иностранных дел РФ назвал возмутительным заявление, в котором МОК предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа и отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства.

Позже в МОК объяснили разницу между отстранением России и ситуацией с палестино-израильским конфликтом: «Меры, принятые в отношении россиян – это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине».

«Я полностью согласна со словами Сергея Лаврова по этому поводу.

МОК сейчас говорит в свое оправдание, что у нас начались военные действия во время Олимпиады. Еще один новый аргумент, они будут искать их бесконечно», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм