Ирина Винер: «Полностью согласна со словами Лаврова. МОК будет бесконечно искать аргументы в пользу отстранения россиян»

Теги МОК Ирина Винер Сергей Лавров Политика Гимнастика

Винер согласилась со словами Сергея Лаврова о Международном олимпийском комитете.

Министр иностранных дел РФ назвал возмутительным заявление, в котором МОК предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа и отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства.

Позже в МОК объяснили разницу между отстранением России и ситуацией с палестино-израильским конфликтом: «Меры, принятые в отношении россиян – это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине».

«Я полностью согласна со словами Сергея Лаврова по этому поводу.

МОК сейчас говорит в свое оправдание, что у нас начались военные действия во время Олимпиады. Еще один новый аргумент, они будут искать их бесконечно», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. 

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

1 комментарий

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seppblatter@mail.ru
Ее можно понять, товар со знаком «олимпийская чемпионка» уходит несравнимо дороже победительниц брикс и всяких одкб
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