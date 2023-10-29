Ахаимова о паузе в карьере: «Чтобы вернуться, нужно сначала добиться, чтобы здоровье было в порядке. Надежда на возвращение всегда есть»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова Гимнастика

Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова высказалась о возможном возвращении в спорт.

Ахаимова – чемпионка командного турнира по спортивной гимнастике на Олимпиаде 2021 года в Токио. В июне 2022-го она приостановила карьеру из-за проблем со спиной.

«Все мы понимаем, что, находясь в составе сборной страны, все должны работать на максимуме. Для этого нужны и здоровье, и огромное желание.

Но здоровья, к сожалению, не всегда хватает, потому что мы с самого детства очень много работаем. И чтобы вернуться, нужно сначала добиться того, чтобы оно было в порядке.

Могут ли болельщики рассчитывать на мое возвращение? Надежда всегда есть», – сказала Ахаимова.

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