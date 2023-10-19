Немов о проведении Года спорта в России: «Это здорово, так и должно быть. Спорт помогает людям выплескивать эмоции»

Теги спортивная гимнастика Алексей Немов Гимнастика

Алексей Немов поддержал идею объявить 2024-й Годом спорта в России.

Ранее соответствующее предложение, в том числе о проведении спортивных парадов на Красной площади, одобрил президент страны Владимир Путин.

«Это здорово, так и должно быть. Спорт помогает людям выплескивать эмоции.

Даже по себе могу сказать: мне гимнастика до сих пор помогает – я прихожу в зал два-три раза в неделю, кручу «солнышко» на перекладине, думая о том, как мне получить максимальное удовольствие от процесса», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

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