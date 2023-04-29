Никита Нагорный избран президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта

Олимпийский чемпион Никита Нагорный возглавил Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.

Фиджитал-спорт объединяет классический спорт и киберспорт.

«Сегодня фиджитал-спорт рушит границы представления людей. Здесь больше история про то, что мы даем возможность абсолютно каждому, в любом возрасте.

Это история про клубные команды, федерация будет активно заниматься подготовкой российских клубных команд. Фиджитал-спорт – это про то, чтобы дать каждому желающему возможность.

Профессиональный спорт, олимпийский спорт заканчивается у кого-то очень рано, у кого-то чуть попозже. Но возможность дальше после своей олимпийской карьеры выбрать для себя спорт и продолжить активно выступать на соревнованиях, быть не просто спортсменом, но и показывать результат, быть востребованным – это огромная возможность и шанс и для профессиональных спортсменов.

Ребята приезжают на соревнования (по фиджитал-спорту -Sports.ru), играют в игру, потом занимаются физической активностью. Условно, если это футбол, сначала они играют в футбольный симулятор, а потом выходят на поле, играют в мини-футбол, и так с другими видами спорта, но мы будем экспериментировать.

Сегодня мы общались про гимнастику, про синхронное плавание, будем добавлять, а где-то, может быть, даже комбинировать разные виды спорта. Будем делать так, чтобы это было интересно, чтобы мероприятие были не единоразовым», – цитирует ТАСС слова олимпийского чемпиона Токио-2020 по спортивной гимнастике.