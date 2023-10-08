Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Байлс взяла два золота, другие результаты
Сегодня прошел заключительный день ЧМ по спортивной гимнастике в Антверпене.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2023
Антверпен, Бельгия
Женщины
Бревно
1. Симона Байлс (США) – 14,800
2. Чжоу Яцинь (Китай) – 14,700
3. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,300
Вольные упражнения
1. Симона Байлс (США) – 14,633
2. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,500
3. Флавия Сараива (Бразилия) – 13,966
Мужчины
Опорный прыжок
1. Джейк Джарман (Великобритания) – 15,050
2. Хой Янг (США) – 14,849
3. Назар Чепурный (Украина) – 14,766
Брусья
1. Лукас Даузер (Германия) – 15,400
2. Кун Ши (Китай) – 15,066
3. Каито Сугимото (Япония) – 15,000
Перекладина
1. Дайки Хашимото (Япония) – 15,233
2. Тин Србич (Хорватия) – 14,700
3. Вейде Су (Китай) – 14,500
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