Чемпионат мира-2023 по спортивной гимнастике. Байлс взяла два золота, другие результаты

Сегодня прошел заключительный день ЧМ по спортивной гимнастике в Антверпене.

мира по спортивной гимнастике-2023

Антверпен, Бельгия

Женщины

Бревно

1. (США) – 14,800

2. Чжоу Яцинь (Китай) – 14,700

3. (Бразилия) – 14,300

Вольные упражнения

1. Симона Байлс (США) – 14,633

2. Ребека Андраде (Бразилия) – 14,500

3. Флавия Сараива (Бразилия) – 13,966

Мужчины

Опорный прыжок

1. Джейк Джарман (Великобритания) – 15,050

2. Хой Янг (США) – 14,849

3. Назар Чепурный (Украина) – 14,766

Брусья

1. Лукас Даузер (Германия) – 15,400

2. Кун Ши (Китай) – 15,066

3. Каито Сугимото (Япония) – 15,000

Перекладина

1. Дайки Хашимото (Япония) – 15,233

2. Тин Србич (Хорватия) – 14,700

3. Вейде Су (Китай) – 14,500