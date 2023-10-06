Гимнастка Торосян: «У нас вид спорта достаточно травматичный, здоровых нет. Меня перетренировали, случился инсульт, когда мне было 14 лет»

Гимнастка Торосян рассказала, как перенесла инсульт из-за перетренированности.

– Вы сказали об отторжении и постспортивной депрессии, расскажите, как это проходит и из-за чего возникает?

– Когда я занималась у своего первого тренера, у нее был специфический подход к работе. Я была первым номером, из-за чего на меня было большое давление.

У нас вид спорта достаточно травматичный, здоровых нет. Большинство своих травм я заработала из-за непрофессионального метода тренера, меня перетренировали.

В совокупности всего, что происходило на тренировках, со мной случился инсульт, но узнала об этом только в 18 лет, когда училась на реабилитации. Как раз первой темой моего блога была перетренированность.

Изначально я даже не заметила, что у меня был инсульт. Это случилось, когда мне было 14 лет. Просто после очередной сложной тренировки вернулась домой и отключилась.

Через полчаса я проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Это продолжалось около 40 минут, затем речь стала возвращаться.

На следующий день я рассказала об этом тренеру, к сожалению, она не смогла распознать, что это был инсульт. Поэтому мне не оказали должной помощи и лечения.

На тренировке мне сказали не делать прыжки. Но никакого отдыха и реабилитации не было. Иногда до сих пор из-за этого у меня бывают проблемы с речью.



Также в 90-е и 00-е был такой «медицинский факт», что в профессиональном спорте нельзя пить воду, потому что идет колоссальная нагрузка на сердце. Получается, за пятичасовую тренировку я не подходила к воде. Но все равно выбегала в туалет и пила воду из-под крана, но было недостаточно.

С тренером у нас были очень сложные отношения. В основном был только кнут, а пряника очень мало. Конечно, мне это надоело, не хотелось больше этим заниматься.

После того, как этот тренер ушел, я попала в другую школу – к Скалдиной Оксане Валентиновне. Там я удивилась, что могут быть другие методы. Девочки спокойно приносили воду на тренировки.

У них были по-настоящему профессиональные методы, они работали, как по учебнику. Я смотрела на их работу и восхищалась их профессионализмом.

Но страшные воспоминания от первого зала никуда не ушли, я по сей день борюсь с этим. Кажется, что это было давно, но часто об этом вспоминаю. Было тяжело. Пока к спортивному психологу не хожу, но думаю, скоро мне придется.

– Тот травматичный опыт, который у вас был, помогает сейчас в работе?

– Меня это закалило. Я часто у себя в блоге говорю, что «зло порождает зло». Девочки, которые тренировались у таких тренеров, перенимают их методы и работают так же.

Я же поняла, что этот подход неправильный, нужно выстраивать взаимоотношения на гармонии, любви и уважении, – сказала Ангелина Торосян.