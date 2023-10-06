Гимнастка Торосян: «У нас вид спорта достаточно травматичный, здоровых нет. Меня перетренировали, случился инсульт, когда мне было 14 лет»

Теги художественная гимнастика Здоровье Гимнастика

Гимнастка Торосян рассказала, как перенесла инсульт из-за перетренированности.

– Вы сказали об отторжении и постспортивной депрессии, расскажите, как это проходит и из-за чего возникает?

– Когда я занималась у своего первого тренера, у нее был специфический подход к работе. Я была первым номером, из-за чего на меня было большое давление.

У нас вид спорта достаточно травматичный, здоровых нет. Большинство своих травм я заработала из-за непрофессионального метода тренера, меня перетренировали.

В совокупности всего, что происходило на тренировках, со мной случился инсульт, но узнала об этом только в 18 лет, когда училась на реабилитации. Как раз первой темой моего блога была перетренированность.

Изначально я даже не заметила, что у меня был инсульт. Это случилось, когда мне было 14 лет. Просто после очередной сложной тренировки вернулась домой и отключилась.

Через полчаса я проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Это продолжалось около 40 минут, затем речь стала возвращаться.

На следующий день я рассказала об этом тренеру, к сожалению, она не смогла распознать, что это был инсульт. Поэтому мне не оказали должной помощи и лечения.

На тренировке мне сказали не делать прыжки. Но никакого отдыха и реабилитации не было. Иногда до сих пор из-за этого у меня бывают проблемы с речью.

Также в 90-е и 00-е был такой «медицинский факт», что в профессиональном спорте нельзя пить воду, потому что идет колоссальная нагрузка на сердце. Получается, за пятичасовую тренировку я не подходила к воде. Но все равно выбегала в туалет и пила воду из-под крана, но было недостаточно.

С тренером у нас были очень сложные отношения. В основном был только кнут, а пряника очень мало. Конечно, мне это надоело, не хотелось больше этим заниматься.

После того, как этот тренер ушел, я попала в другую школу – к Скалдиной Оксане Валентиновне. Там я удивилась, что могут быть другие методы. Девочки спокойно приносили воду на тренировки.

У них были по-настоящему профессиональные методы, они работали, как по учебнику. Я смотрела на их работу и восхищалась их профессионализмом.

Но страшные воспоминания от первого зала никуда не ушли, я по сей день борюсь с этим. Кажется, что это было давно, но часто об этом вспоминаю. Было тяжело. Пока к спортивному психологу не хожу, но думаю, скоро мне придется.

– Тот травматичный опыт, который у вас был, помогает сейчас в работе?

– Меня это закалило. Я часто у себя в блоге говорю, что «зло порождает зло». Девочки, которые тренировались у таких тренеров, перенимают их методы и работают так же.

Я же поняла, что этот подход неправильный, нужно выстраивать взаимоотношения на гармонии, любви и уважении, – сказала Ангелина Торосян. 

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7 комментариев

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Alex1104
Ответ Светлана М
Инсульт в 14 лет, кошмар! Так нельзя!
Инсульт сильно помолодел. И без всякого спорта. Сам видел 7-летнего. Без видимых причин.
+2
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Светлана М
Инсульт в 14 лет, кошмар! Так нельзя!
+1
0
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Agent Smith
Ответ Alex1104
Инсульт сильно помолодел. И без всякого спорта. Сам видел 7-летнего. Без видимых причин.
У моего коллеги по работе сын в 11 получил инсульт. Сейчас в коме.
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Харламов Никита
no comments 😲
а потом ещё ЧИНУШИ спрашивают, почему спортсмены так рвутся реализовать себя любым способом .
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Agent Smith
Тренера нужно уволить. Он не компетентен и опасен для спортсменок. И думаю таких "специалистов" у нас полно.
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Код да Винчи
Да уж, офигеть. Я как-то давно задумываюсь о бессмысленности профессионального спорта.
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