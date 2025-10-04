Листунова о чемпионате России: «Самой важной задачей было выполнить программу от начала до конца. Попала в финал – уже успокоилась»

Листунова заявила, что надеялась попасть на чемпионат России, несмотря на травму.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова завоевала серебро ЧР в упражнении на брусьях, уступив Ангелине Мельниковой. Весной гимнастка перенесла операцию на ноге.

«Когда я получила травму, то все равно рассчитывала участвовать в чемпионате России. Я же готовилась здесь выступить и на бревне, но совместно с тренерским и медицинским штабами приняли решение воздержаться пока что. Но на следующий старт, который пройдет здесь же в Сириусе (Кубок России), я намерена выйти в привычной для себя роли многоборки.

Я очень рада, что в финале мне, прежде всего, удалось выполнить свою программу от начала до конца, это была самая важная задача на этот чемпионат. Дело в том, что здесь я выступала только на одном снаряде, и у меня был только один выход и один шанс на медаль.

Из-за этого я очень сильно переживала, и в первый день, когда проходил командный турнир, у меня практически ничего не вышло. Я должна была помочь команде своими брусьями, выступить по максимуму, а в итоге не показала даже минимум.

А во время финала я старалась не зацикливаться, что это последний шанс себя проявить. То, что я уже попала в финал, меня уже как-то подуспокоило», – сказала Листунова.