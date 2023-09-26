Родионенко о словах Вяльбе про трансгендеров: «Такое впечатление, что кто-то сходит с ума. Не может такого быть в нашем виде спорта»

Валентина Родионенко отреагировала на слова Елены Вяльбе о трансгендерах.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) порекомендовала трансгендерам «идти в фигурное катание или художественную гимнастику» и выразила надежду, что их «не будут пускать» в циклические виды спорта.

«Такое впечатление, что кто-то сходит с ума. Что значит трансгендеры? Как вы себе это представляете в нашем виде спорта? Не может такого быть», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

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