Родионенко о словах Вяльбе про трансгендеров: «Такое впечатление, что кто-то сходит с ума. Не может такого быть в нашем виде спорта»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Елена Вяльбе Валентина Родионенко ЛГБТ Гимнастика

Валентина Родионенко отреагировала на слова Елены Вяльбе о трансгендерах.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) порекомендовала трансгендерам «идти в фигурное катание или художественную гимнастику» и выразила надежду, что их «не будут пускать» в циклические виды спорта. 

«Такое впечатление, что кто-то сходит с ума. Что значит трансгендеры? Как вы себе это представляете в нашем виде спорта? Не может такого быть», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. 

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4 комментария

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Barsa! bolshe chem klub
... не может быть их в нашем виде спорта...(с)

Трансгендеров не должно быть в априори...

Но они есть!!! и к сожалению плодятся с***
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Лизавета Анна -Мария
"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!" © Как-то навеяло.......
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Andreir888
Какой-то всеобщий срач начинается, не? Может быть пора остановиться, друзья?))
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Биатлонная зима
Похоже мир сошел с ума и в спорте это после тяжелой атлетики и плавании появились трансгендеры, которые претендуют войти во все виды. Кошмар….,
Пусть создают свою лигу и бегают там, но нет ….. денег же не найти им.
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