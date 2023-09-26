Губерниев о словах Вяльбе про трансгендеров: «Есть ощущение, что она начала пить озверин. Так ненавидеть российских фигуристок и гимнасток – это перебор»

Дмитрий Губерниев посоветовал Елене Вяльбе «бросать пить озверин».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание, в художественную гимнастику».

«Елена Валерьевна показывает полное человеконенавистничество. Я не очень понимаю, что ей сделали трансгендеры.

Она фактически предлагает нашим прекрасным девушкам – «художницам» и фигуристкам – соревноваться с трансгендерами и ставит их в неравные условия с соперниками.

Я знал, что Елена Валерьевна – не самая добрая женщина в мире, но так ненавидеть российских фигуристок и гимнасток, мне кажется, это перебор.

Есть ощущение, что она начала пить озверин. Надо бросать, Елена Валерьевна, не доводите себя. Нужно одно из двух: либо бросать пить озверин, либо перестать пить коньяк по утрам», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».