Губерниев о словах Вяльбе про трансгендеров: «Есть ощущение, что она начала пить озверин. Так ненавидеть российских фигуристок и гимнасток – это перебор»
Дмитрий Губерниев посоветовал Елене Вяльбе «бросать пить озверин».
Ранее глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание, в художественную гимнастику».
«Елена Валерьевна показывает полное человеконенавистничество. Я не очень понимаю, что ей сделали трансгендеры.
Она фактически предлагает нашим прекрасным девушкам – «художницам» и фигуристкам – соревноваться с трансгендерами и ставит их в неравные условия с соперниками.
Я знал, что Елена Валерьевна – не самая добрая женщина в мире, но так ненавидеть российских фигуристок и гимнасток, мне кажется, это перебор.
Есть ощущение, что она начала пить озверин. Надо бросать, Елена Валерьевна, не доводите себя. Нужно одно из двух: либо бросать пить озверин, либо перестать пить коньяк по утрам», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Эй, мужик, где потерял достоинство- хочется спросить....Ну почему этому злоязычному типу так нравится публично унижать людей?! (
- что ей сделали трансгендоры?
- почему она хочет поставить наших прекрасных девушек в неравные условия, соревнуясь с трансгендорами
Губошлеп прекрасен в своей незамутненности
А откуда Губер про это лекарство знает???😅😅🤭