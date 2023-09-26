Губерниев о словах Вяльбе про трансгендеров: «Есть ощущение, что она начала пить озверин. Так ненавидеть российских фигуристок и гимнасток – это перебор»

Теги лыжные гонки художественная гимнастика Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе ЛГБТ Фигурное катание

Дмитрий Губерниев посоветовал Елене Вяльбе «бросать пить озверин».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России заявила: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание, в художественную гимнастику». 

«Елена Валерьевна показывает полное человеконенавистничество. Я не очень понимаю, что ей сделали трансгендеры.

Она фактически предлагает нашим прекрасным девушкам – «художницам» и фигуристкам – соревноваться с трансгендерами и ставит их в неравные условия с соперниками.

Я знал, что Елена Валерьевна – не самая добрая женщина в мире, но так ненавидеть российских фигуристок и гимнасток, мне кажется, это перебор.

Есть ощущение, что она начала пить озверин. Надо бросать, Елена Валерьевна, не доводите себя. Нужно одно из двух: либо бросать пить озверин, либо перестать пить коньяк по утрам», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

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16 комментариев

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KMR
Сегодня в разделе новости в стиле передач Малахова.
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Drob003
Губерниев в своëм стиле. Если есть возможность о себе напомнить, никогда не упустит шанс этого сделать
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Лизавета Анна -Мария
Про озверин- было, про питьё по утрам- тоже, только ненависть к этой женщине набирает дополнительные обороты((
Эй, мужик, где потерял достоинство- хочется спросить....Ну почему этому злоязычному типу так нравится публично унижать людей?! (
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Dinamik1
Все думл где же где же он.И вот нарисовался не сотрешь.
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RusVector
У Губерниева с Вяльбе давние терки.
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Артём Дзюба
Губер в двух фразах:
- что ей сделали трансгендоры?
- почему она хочет поставить наших прекрасных девушек в неравные условия, соревнуясь с трансгендорами

Губошлеп прекрасен в своей незамутненности
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N-fox
Так ненавидеть Вяльбе, это тоже перебор, нет?)
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арап Петра Великого
Хватило бы фразы - "она начала пить"...
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Лиана
Наверное одолжила у тат и губы
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Barsa! bolshe chem klub
Озверин?
А откуда Губер про это лекарство знает???😅😅🤭
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selso99
Это не озверин, это "Соловьин".
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София Хайн
Гу сделал пук в лужу. Он не понимает вообще суть сказанного Вяльбе. В координационных видах спортах мускулинная сила на дает таких преимуществ, как в циклических. Гибкость, чистота линий, даже стабильность это скорее женское качество.
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