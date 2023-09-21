Четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлс выступит на чемпионате мира-2023 в Бельгии
Американская гимнастка Симона Байлс выступит на чемпионате мира-2023 в Бельгии.
Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.
Симона не выступала на международных соревнованиях с Олимпиады-2020 в Токио.
Помимо Байлс, в состав сборной США вошли Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг, Скай Блейкели и Джослин Роберсон.
Для Байлс этот чемпионат мира станет шестым в карьере – ни одна американская гимнастка еще не выступала больше.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2023 пройдет в Антверпене с 30 сентября по 8 октября.
Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет
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