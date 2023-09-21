Четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлс выступит на чемпионате мира-2023 в Бельгии

Американская гимнастка Симона Байлс выступит на чемпионате мира-2023 в Бельгии.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.

не выступала на международных соревнованиях с Олимпиады-2020 в Токио.

Помимо Байлс, в состав сборной США вошли Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг, Скай Блейкели и Джослин Роберсон.

Для Байлс этот чемпионат мира станет шестым в карьере – ни одна американская гимнастка еще не выступала больше.

пройдет в Антверпене с 30 сентября по 8 октября.

Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет