Четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлс выступит на чемпионате мира-2023 в Бельгии

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Симона Байлс Чемпионат мира по спортивной гимнастике Лиэнн Вонг Гимнастика

Американская гимнастка Симона Байлс выступит на чемпионате мира-2023 в Бельгии.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.

Симона не выступала на международных соревнованиях с Олимпиады-2020 в Токио.

Помимо Байлс, в состав сборной США вошли Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг, Скай Блейкели и Джослин Роберсон.

Для Байлс этот чемпионат мира станет шестым в карьере – ни одна американская гимнастка еще не выступала больше.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2023 пройдет в Антверпене с 30 сентября по 8 октября.

Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Все правильно: веселые и полезные таблеточки в Японию нельзя ввозить, а в Бельгию можно!
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ДМ-1чемпион
Очередной стероидный мутант из сша! Такая же липовая чемпионка как и Серена Уильямс!
+8
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Metaphrast
Главное, проверить все терапевтические исключения
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l1973
Точнее Симон Байлз.
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Святой блондин
Секс, наркотики, рок-н-ролл...
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Футбол, хоккей итд
Наверное американская фарма, специально разработала для Байлс сверхзвуковые, улучшенные, волшебные пилюли.
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