Симона Байлс одержала победу на турнире в Чикаго. Это ее первые соревнования после Олимпиады в Токио

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Симона Байлс Гимнастика

Американская гимнастка Симона Байлс выступила на соревнованиях впервые после Игр в Токио.

Спортсменка одержала победу на турнире U.S. Classic в Чикаго, получив 59,100 балла в многоборье.

Байлс 26 лет, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. 

На Олимпиаде-2020 (прошла в 2021 году) Симона прекратила выступление в финале командного многоборья после опорного прыжка. Гимнастка объяснила это психологическими проблемами. Она также снялась с личных финалов, за исключением упражнений на бревне, где взяла бронзу.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий