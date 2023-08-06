Симона Байлс одержала победу на турнире в Чикаго. Это ее первые соревнования после Олимпиады в Токио

Американская гимнастка Симона Байлс выступила на соревнованиях впервые после Игр в Токио.

Спортсменка одержала победу на турнире U.S. Classic в Чикаго, получив 59,100 балла в многоборье.

26 лет, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде-2020 (прошла в 2021 году) Симона прекратила выступление в финале командного многоборья после опорного прыжка. Гимнастка объяснила это психологическими проблемами. Она также снялась с личных финалов, за исключением упражнений на бревне, где взяла бронзу.