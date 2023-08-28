Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет

Симона Байлс завоевала 8-й титул в многоборье на чемпионате США по гимнастике.

26-летняя Байлс выиграла многоборье с результатом 118,450 балла и опередила серебряного призера Шайлис Джонс на 4 балла (114,550), третьей стала Лиэнн Вонг (111,100).

Для Байлс это 8-я победа в личном многоборье на чемпионатах США. Первую она одержала 10 лет назад – в 2013-м. Байлс стала самой возрастной победительницей в этом виде с 1963-го, когда чемпионаты США стали проводиться среди женщин.

Она побила рекорд Альфреда Йохима, который 7 раз выигрывал абсолютное первенство в 1925-1933 годах.

«Я не думаю о цифрах. Я думаю о своем выступлении. Думаю, в целом я сделала 8 из 8. В этом году это счастливое число», – сказала Байлс.

Почему Байлс так неожиданно сломалась? Страдала от тренера-изверга, домогательств врача и болезни, не признанной в России