Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет

Теги спортивная гимнастика рекорды сборная США жен чемпионат США Симона Байлс Гимнастика

Симона Байлс завоевала 8-й титул в многоборье на чемпионате США по гимнастике.

26-летняя Байлс выиграла многоборье с результатом 118,450 балла и опередила серебряного призера Шайлис Джонс на 4 балла (114,550), третьей стала Лиэнн Вонг (111,100).

Для Байлс это 8-я победа в личном многоборье на чемпионатах США. Первую она одержала 10 лет назад – в 2013-м. Байлс стала самой возрастной победительницей в этом виде с 1963-го, когда чемпионаты США стали проводиться среди женщин.

Она побила рекорд Альфреда Йохима, который 7 раз выигрывал абсолютное первенство в 1925-1933 годах.

«Я не думаю о цифрах. Я думаю о своем выступлении. Думаю, в целом я сделала 8 из 8. В этом году это счастливое число», – сказала Байлс.

Почему Байлс так неожиданно сломалась? Страдала от тренера-изверга, домогательств врача и болезни, не признанной в России

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aziz sofiev
Ответ Roman Shnel
Как говорится попила таблеток и спокойно выиграла
Откуда негатив сразу???
Таблетки пьют все,у Родченкова спроси
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий