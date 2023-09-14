Родионенко об Олимпиаде-2024: «Возможность остается только в индивидуальных видах. Отобраться можно будет на четырех этапах Кубка мира весной»

Теги Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира Валентина Родионенко Париж-2024 Виктория Листунова Гимнастика

Валентина Родионенко рассказала, где российские гимнасты могут отобраться на Игры.

«Мы на сегодня не прошли отбор на Олимпийские игры. Для команды вопрос участия в Играх закрыт, возможность остается только в индивидуальных видах. Отобраться можно будет на четырех этапах Кубка мира весной. Если нас допускают как нейтральных спортсменов, мы эти лицензии завоевать можем.

Но ведь там, на Олимпийских играх, много разных препонов. К примеру, попадает туда Листунова, и ей придется отказаться от политики государства? И не дай бог, чтобы она была динамовкой или армейкой.

Никто не знает, какими будут условия допуска. Боюсь, они будут еще жестче, чем на чемпионате мира, куда нас не допускают», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

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