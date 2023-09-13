Ирина Винер: «В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путевку в Париж-2024 – это чемпионат Европы»

Ирина Винер рассказала о шансах российских гимнасток выступить в Париже-2024.

«В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путевку – это чемпионат Европы, путевка достанется единственной участнице из Белоруссии или России, которая займет первое место вслед за теми, кто уже отобрался.

Это не проблема, проблема в другом – за одну эту путевку будут бороться команды России и Белоруссии, сильнейшие сборные, которые всегда были представлены на Играх несколькими спортсменками.

Неизвестно, кто выиграет. Но неизвестно и то, поедут ли они в итоге на Олимпиаду, даже если они отобрались, окончательное решение все равно остается за МОК. И если нас не допустят, нам могут этого даже не объяснить. Все это – ужасные условия для психологического настроя спортсменов», – рассказала .

Чемпионат Европы состоится в Будапеште с 22 по 26 мая.