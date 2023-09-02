Артур Далалоян: «Проблем с мотивацией нет. Есть только недостаток соревнований: хочется больше стартов, больше соревновательного опыта»

Гимнаст Артур Далалоян заявил об отсутствии проблем с мотивацией.

Сегодня спортсмен занял шестое место в упражнениях на кольцах на Кубке России в Сочи. Накануне он стал 21-м в многоборье.

– Можно сказать, что здесь выступаешь не на 100%?

– На самом деле я нахожусь в хорошей физической форме, к этим стартам я подвел себя нормально. На мой взгляд, подготовку делал качественную, функционально и физически был готов.

Возможно, нехватка соревнований сказывается, потому что, когда у тебя одни старты раз в полгода, эти комбинации собираются очень тяжело, отсюда и выходит волнение, недоработки. Но в целом всё хорошо. Не знаю, почему судьи оценивают так слабо.

– Вчерашний результат в индивидуальном многоборье не повлиял на тебя?

– Нет, абсолютно. Я ставил перед собой цель: пройти два дня многоборья. Просто пройти, неважно, как: пусть с ошибками, пусть с падениями, просто пройти. Потому что на предыдущих Кубках, чемпионата России, Спартакиадах у меня все заканчивалось на первом дне многоборья. Постоянно вылезали травмы.

Сейчас я правильнее подвел себя, хотя накануне все равно чувствовал хворь. Хорошо, что справился и нигде не сдался, – сказал .

«Нет, проблем с мотивацией и стимулом нет. Есть только недостаток соревнований: хочется больше стартов, больше соревновательного опыта. От нехватки возникают и недоработки в элементах», – добавил он.