Далалоян о 21-м месте на Кубке России: «Были травмы, проблемы с руками. Поэтому отработать два дня многоборья для меня уже маленькое достижение»
Гимнаст Артур Далалоян прокомментировал свой провал в многоборье на Кубке России.
Олимпийский чемпион занял 21-е место.
«Вчера состоялся финал Кубка России в многоборье. Сразу хочется сказать спасибо всем, кто болел, переживал и поддерживал.
Для меня лично это первое двухдневное многоборье спустя полтора года, и оно не могло быть легким. Были травмы, были проблемы с руками, восстановления. Поэтому отработать два дня многоборья для меня уже маленькое достижение.
Да, были недочеты, да, были ошибки, немного не хватило именно комбинационной работы, но я не ругаю себя за это, я продолжаю идти и буду еще упорней трудиться.
Спасибо за отличную работу Даниелу Маринову, Сергею Найдину, Ивану Куляку, искренне рад за ваши достижения. Эти ребята – достойное будущее спортивной гимнастики России», – написал Далалоян.
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