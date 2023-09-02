Далалоян о 21-м месте на Кубке России: «Были травмы, проблемы с руками. Поэтому отработать два дня многоборья для меня уже маленькое достижение»

Гимнаст Артур Далалоян прокомментировал свой провал в многоборье на Кубке России.

Олимпийский чемпион занял 21-е место.

«Вчера состоялся финал Кубка России в многоборье. Сразу хочется сказать спасибо всем, кто болел, переживал и поддерживал.

Для меня лично это первое двухдневное многоборье спустя полтора года, и оно не могло быть легким. Были травмы, были проблемы с руками, восстановления. Поэтому отработать два дня многоборья для меня уже маленькое достижение.

Да, были недочеты, да, были ошибки, немного не хватило именно комбинационной работы, но я не ругаю себя за это, я продолжаю идти и буду еще упорней трудиться.

Спасибо за отличную работу , Сергею Найдину, , искренне рад за ваши достижения. Эти ребята – достойное будущее спортивной гимнастики России», – написал .