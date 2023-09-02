Далалоян о 21-м месте на Кубке России: «Были травмы, проблемы с руками. Поэтому отработать два дня многоборья для меня уже маленькое достижение»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике травмы Кубок России Артур Далалоян Сергей Найдин Иван Куляк Даниел Маринов Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян прокомментировал свой провал в многоборье на Кубке России.

Олимпийский чемпион занял 21-е место.

«Вчера состоялся финал Кубка России в многоборье. Сразу хочется сказать спасибо всем, кто болел, переживал и поддерживал.

Для меня лично это первое двухдневное многоборье спустя полтора года, и оно не могло быть легким. Были травмы, были проблемы с руками, восстановления. Поэтому отработать два дня многоборья для меня уже маленькое достижение.

Да, были недочеты, да, были ошибки, немного не хватило именно комбинационной работы, но я не ругаю себя за это, я продолжаю идти и буду еще упорней трудиться.

Спасибо за отличную работу Даниелу Маринову, Сергею Найдину, Ивану Куляку, искренне рад за ваши достижения. Эти ребята – достойное будущее спортивной гимнастики России», – написал Далалоян.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Травмы никого не щадят, поправляйся скорее
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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