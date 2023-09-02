«Далалоян не в лучшей форме, он уделяет немало времени общественной деятельности». Тренер Алфосов о 21-м месте гимнаста на Кубке России
Тренер объяснил 21-е место олимпийского чемпиона Артера Далалояна на КР.
Накануне в финале Кубка России в Сочи проходило личное многоборье. Далалоян стал 21-м, победил Даниел Маринов.
«После финала в мужском личном многоборье у зрителей, думаю, присутствует разочарование от выступления Далалояна. Но Артур допустил грубейшую ошибку, исполнив в упражнении на коне только семь элементов, а их должно быть в принципе не менее десяти.
Эта неудача привела к очень огромной сбавке, а сам Артур уже в самом начале финала выбыл из борьбы за медали. И то, что он не сломался и проработал все многоборье, вызывает уважение к этому спортсмену.
Далалоян находится в не самой лучшей форме, он уделяет немало времени общественной деятельности. Длящаяся второй год ситуация с нашим недопуском на международные старты также негативно отражается как на его настрое, так и на психологическом состоянии других опытных гимнастов.
Ребята взрослые и все понимают. Но то, что они стараются держать спортивную форму, это тоже правда», – сказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.
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