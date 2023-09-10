Ангелина Мельникова: «После Кубка России у меня будто бы третье дыхание в гимнастике открылось. Стала понимать, что я тут еще надолго»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Кубок России Ангелина Мельникова Гимнастика

Ангелина Мельникова считает, что у нее открылось «третье дыхание» в гимнастике.

С 30 августа по 3 сентября олимпийская чемпионка участвовала в Кубке России по спортивной гимнастике, где взяла золото в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях.

«После этих соревнований у меня будто бы третье дыхание в гимнастике открылось.

У меня в карьере был момент, когда я хотела закончить, тогда мне было 17, я была серебряным призером ОИ (Рио-2016 – Sports.ru), все надоело, но потом ка-а-ак ожила к 19 годам и моя гимнастика полетела наверх. Было круто.

В данный период, учитывая все новости и отсутствие стартов, я снова стала допускать мысли о том, что надо бы развиваться в другой сфере и потихоньку уходить.

Но после этих соревнований – из-за невероятной свободы в своей гимнастике, из-за любви зрителя ко мне, из-за удовольствия от выступлений – я стала понимать, что я тут еще надолго. Так что третий этап в моей карьере начинается, добро пожаловать», – написала 23-летняя Мельникова в сторис.

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