Ирина Винер: «Благодаря воинам СВО мы сегодня можем выступать и жить под мирным небом»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер заявила, что концерт ко Дню города в Москве посвящен участникам СВО.

Сегодня в Москве проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 876-летию столицы. Во Дворце гимнастики Винер состоится концерт. 

«Этот концерт посвящен воинам СВО – нашим почетным гостям, которые сегодня в зале. Это благодаря им мы сегодня можем выступать для вас и жить под мирным небом», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур

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5 комментариев

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David Rigert
под мирным небом? бала до Пскова долетают. не говоря про Белгород,Курск,Москву.....
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Николай Ким
Позавчера,в Ростове, проснулся в 3 часа ночи,от шума мирного неба.
+5
0
+5
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Ловушка Джокушкера
Да-да, война - это мир, свобода - рабство, незнание - сила. Все по оруэлловской классике.
Благодарить тех, кто совершает военные преступления на территории чужой страны, за "мирное" небо 🤡
+5
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DHermes
Она что то перепутала
+3
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United
..... .....
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