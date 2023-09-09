Ирина Винер: «Благодаря воинам СВО мы сегодня можем выступать и жить под мирным небом»

Ирина Винер заявила, что концерт ко Дню города в Москве посвящен участникам СВО.

Сегодня в Москве проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 876-летию столицы. Во Дворце гимнастики Винер состоится концерт.

«Этот концерт посвящен воинам СВО – нашим почетным гостям, которые сегодня в зале. Это благодаря им мы сегодня можем выступать для вас и жить под мирным небом», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур