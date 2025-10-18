0

Российский гимнаст Карцев травмировал руку перед чемпионатом мира в Индонезии

Российский гимнаст Александр Карцев получил травму руки перед чемпионатом мира в Джакарте (Индонезия).

Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин. Завтра, 19 октября, на ЧМ стартуют квалификационные соревнования.

«На одной из тренировок уже в Индонезии Карцев повредил руку. Пытался прыгать на обезболах, но в итоге вообще все опухло. Сделали обследование, а там – вывих. В общем, упражнение закончил. Что ж все не слава богу-то у него постоянно, а? Жалко Саню. Многоборье от страны пойдет делать один Маринов в итоге», – написал Занин в телеграм-канале.

Карцеву 23 года, в нынешнем сезоне он стал чемпионом России в упражнениях на перекладине и серебряным призером в многоборье.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Занина
Александр Карцев
спортивная гимнастика
Дмитрий Занин
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
