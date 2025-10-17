Гимнаст Маринов о чемпионате мира: «Снаряды немного жестковаты, но после опробования мы более-менее привыкли к ним»

Российский гимнаст Даниел Маринов отметил жесткость снарядов на чемпионате мира.

Соревнования пройдут с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия). Россияне выступят там в нейтральном статусе.

«Индонезия встретила нас очень тепло, и погодой, и гостеприимством. Персонал и волонтеры очень приветливые. Отель, питание – просто люкс. Но по самой Джакарте еще не гуляли, на днях, думаю, сходим куда-нибудь.

Арена яркая и красивая, очень атмосферно находится на ней. Снаряды немного жестковаты, но после опробования мы более-менее привыкли к ним. Эмоции только положительные, с нетерпением ждем первого соревновательного дня», – сказал чемпион России Маринов .

По информации ТАСС, на ЧМ-2025 будут использоваться гимнастические снаряды китайской фирмы Taishan.