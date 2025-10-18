Белявский о чемпионате мира: «Мельникова будет фаворитом. Ее программы вполне конкурентоспособны, она может бороться за медали»

Давид Белявский считает гимнастку Ангелину Мельникову фаворитом чемпионата мира.

Соревнования пройдут в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. Россияне, в том числе олимпийская чемпионка Мельникова , выступят там в нейтральном статусе.

«Не хочу загадывать и строить каких-то предположений. Для некоторых ребят это первый международный старт и сразу чемпионат мира. Желаю им выступить достойно и показать все, на что они способны. Безусловно, Ангелина Мельникова будет фаворитом. За женской гимнастикой слежу меньше, поэтому не знаю, как там обстоят дела на мировой арене.

Программы Ангелины вполне конкурентоспособны, и она может бороться за медали. Конечно, за международными стартами слежу. С изменением правил гимнастика поменялась. Будет очень интересно посмотреть чемпионат мира.

Думаю, что давление скорее будет психологическое. Как я и сказал, для некоторых это первый в карьере международный старт, это всегда добавляет волнения», – сказал олимпийский чемпион Белявский .

