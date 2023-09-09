Родионенко о гимнастке Вороне: «У нее была очень серьезная травма колена, она восстанавливается. После возвращения ей придется непросто»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко травмы ТАСС Яна Ворона Гимнастика

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ворона – действующая чемпионка России в упражнении на бревне. Она пропустила Кубок России, который проходил с 30 августа по 3 сентября. 

«Ворона восстанавливается, у нее была очень серьезная травма колена. Сейчас ситуация стала гораздо лучше, но для полного восстановления должно пройти время.

Яне придется непросто после возвращения, потому что молодые гимнастки поджимают. Все будет зависеть от ее характера», – сказала Родионенко. 

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