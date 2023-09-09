Симона Байлс планирует выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс планирует выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Это путь, через который мне хотелось бы пройти.

Мы готовимся [к отборам] постепенно и следим, чтобы ментальное и физическое состояние было в норме. Думаю, все будет по-другому, но будет хорошо.

Я должна уделять самой себе чуть больше внимания, прислушиваться к телу и пытаться находить время для важных вещей в жизни. Раньше это было что-то вроде «давай, погнали!», и уже потом я думала о свободном времени.

Но теперь я подхожу к этому сознательно, а также посещаю терапию, чтобы быть уверенной, что все в порядке», – рассказала Байлс на шоу NBC Today.

В августе Байлс побеждала в многоборье на турнире U.S. Classic в Чикаго и чемпионате США в Сан-Хосе. Эти соревнования стали для нее первыми после Олимпиады 2021 года в Токио.

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