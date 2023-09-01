Листунова об Олимпиаде-2024: «Ждем допуска. Очень хочется надеяться, что нам предложат выступать на приемлемых условиях»

Гимнаста Виктория Листунова надеется на допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ждем допуска, надежда умирает последней, ждем до победного. Очень хочется надеяться, что нам предложат выступать на международных стартах на приемлемых условиях. Те критерии, которые предъявляют российским спортсменам из некоторых других видов спорта, мягко говоря, неприемлемые.

Прежде всего я самый главный конкурент самой себе, всегда борюсь со своим страхом и к каждому соревнованию подхожу с волнением. Я хочу делать свою гимнастику с удовольствием на радость зрителям, поэтому проблем с мотивацией у меня пока, по большому счету, нет», – сказала олимпийская чемпионка.