Листунова об Олимпиаде-2024: «Ждем допуска. Очень хочется надеяться, что нам предложат выступать на приемлемых условиях»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Виктория Листунова Гимнастика

Гимнаста Виктория Листунова надеется на допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ждем допуска, надежда умирает последней, ждем до победного. Очень хочется надеяться, что нам предложат выступать на международных стартах на приемлемых условиях. Те критерии, которые предъявляют российским спортсменам из некоторых других видов спорта, мягко говоря, неприемлемые.

Прежде всего я самый главный конкурент самой себе, всегда борюсь со своим страхом и к каждому соревнованию подхожу с волнением. Я хочу делать свою гимнастику с удовольствием на радость зрителям, поэтому проблем с мотивацией у меня пока, по большому счету, нет», – сказала олимпийская чемпионка.

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2 комментария

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mjordan
Почему вы все считаете, что вам кто-то что-то должен "предложить"? Забудьте. Долго и муторно будете возвращаться. Причем, не все
+3
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Мозаика слов
И мне было бы интересно увидеть Гимнастку Викторию Листунову и многих наших спортсменов на Олимпийских играх. Надеяться на допуск Россиян к Олимпиаде-2024 в Париже можно. Только уж очень слаба такая Надежда пока очень. Нет пока видимости на горизонте изменений к такой возможности. А отказов участия наших спортсменов - ежедневно много.
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