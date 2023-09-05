Лидия Иванова: «Мы слишком большая спортивная держава, чтобы терпеть унижения от МОК. Игры без нашего участия – курица второго сорта»

Лидия Иванова заявила, что нельзя принимать участие в турнирах на условиях МОК.

В конце марта Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Я всегда говорила, что нужно прекратить на униженных и оскорбленных условиях нам принимать участие где угодно. Нельзя туда вползать на пупке! Только со всеми на равных условиях.

Мы слишком большая спортивная держава, чтобы терпеть такие унижения. Видите, они уже докатились до того, что не только гимн и флаг отняли, но и говорить нельзя!

У нас отняли командные виды спорта. А если ты индивидуальный спортсмен, например, Нагорный, а он динамовец. Нельзя ему. Ничего не допускается, если кто‑то вдруг в какую‑то щель пролезет и то, чтобы не смел рот открыть.

Я даже таких идиотских условий не предполагала, это уже какая-то издевка. Я радуюсь тому, что они потеряли много денег на последней Олимпиаде. Игры без нашего участия – курица второго сорта! Это неинтересно, пропадает самое острое, что привлекает спонсоров.

Я знаю, как много потерял МОК, который возглавляет Бах. Он понимает, чего стоит добраться до вершины , но он вынужден писать эту хрень, дурь о допуске россиян, что они могут выступать, если не будут дышать и так далее.

Никакого унижения не должно быть по отношению к нам! Мы ни малейшего повода не даем для этого. Мы все делаем для того, чтобы поднимать к Олимпиаде интерес.

– Мы остаемся и без синхронного плавания, где брали все медали с Сиднея.

– Да, они не имеют права выступать! Нет у них такой программы в Олимпиаде, личной. Безобразие тотальное. Они либо безмозглые, либо уже настолько лежат под командами сверху.

Надо будет свое делать, большие соревнования, как сказал наш президент. Я верю, что все еще развернется, но не на этой Олимпиаде. Мы на этих условиях не поедем и принимать участие на таких условиях не будем. Это моя точка зрения.

Да что же они делают, весной объявили, что нужно сделать критерии и начали вкидывать: «переходите к нам в команду, а может к нам». Начали переманивать, пытались расколоть общество, залезли в спортивную общественность нашу, пытаясь играть на горячих сердцах спортсменов.

У них ничего не получилось. Ушли всякие теннисисты, фигуристы, как я говорю, «25-е номера». Понимающие, что им места в нашей сборной не останется. Ведущие и самые мощные авторитеты нашей Родины не сдались, не продались и не переехали, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.