Ирина Винер: «Команда Китая добилась на ЧМ исторического результата. То, что там сейчас работает Близнюк, сыграло колоссальную роль»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер чм по художественной гимнастике Анастасия Близнюк сборная Китая (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер прокомментировала выступление сборной Китая на чемпионате мира.

Китайские гимнастки взяли серебро в групповых упражнениях на ЧМ в Валенсии. 

«Команда Китая в Испании добилась исторического результата, никогда ранее гимнастки из этой страны не поднимались на второе место пьедестала почета в многоборье на чемпионатах мира.

И то, что там сейчас работает наша участница трех Олимпийских игр Анастасия Близнюк, выигравшая две золотые и одну серебряную медали, сыграло, на мой взгляд, колоссальную роль. Она, имея огромный опыт, полученный в сборной России, очень много дала китайской команде.

Китаянки выступали в многоборье без потерь, в отличие от сборной Израиля, которая уже в первом виде совершила две потери, но все равно выиграла.

Китай стал вторым, и в какой-то степени этот успех стал заслугой России, потому что он был достигнут под руководством российского тренера. Каковы олимпийские перспективы китаянок? Они способны бороться за золотую медаль», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике. 

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