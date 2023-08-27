Ирина Винер: «Команда Китая добилась на ЧМ исторического результата. То, что там сейчас работает Близнюк, сыграло колоссальную роль»

Ирина Винер прокомментировала выступление сборной Китая на чемпионате мира.

Китайские гимнастки взяли серебро в групповых упражнениях на ЧМ в Валенсии.

«Команда Китая в Испании добилась исторического результата, никогда ранее гимнастки из этой страны не поднимались на второе место пьедестала почета в многоборье на чемпионатах мира.

И то, что там сейчас работает наша участница трех Олимпийских игр Анастасия Близнюк, выигравшая две золотые и одну серебряную медали, сыграло, на мой взгляд, колоссальную роль. Она, имея огромный опыт, полученный в сборной России, очень много дала китайской команде.

Китаянки выступали в многоборье без потерь, в отличие от сборной Израиля, которая уже в первом виде совершила две потери, но все равно выиграла.

Китай стал вторым, и в какой-то степени этот успех стал заслугой России, потому что он был достигнут под руководством российского тренера. Каковы олимпийские перспективы китаянок? Они способны бороться за золотую медаль», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.