«Далалояну будет очень сложно набрать выше 86,0. Не говоря про пузатого Нагорного». Маринов о многоборье на Кубке России

Гимнаст Даниел Маринов высказался о «пузатом» Никите Нагорном.

С 30 августа по 3 сентября спортсмены выступят на Кубке России по спортивной гимнастике в Сочи.

– Есть своя цель на Кубок России. Набрать выше 86,5 балла [в многоборье]. Если за эту рамку выйду, то это будет очень хорошо.

– А рекорд у тебя?

– 85,9. Если набираю 86,5, то велика вероятность, что будет первое место. А если набираю эту сумму, а Артур [Далалоян] у меня выигрывает, буду только рад за него.

Но ему будет очень сложно набрать выше 86,0. Не говоря про этого пузатого [Никиту] Нагорного, – улыбнувшись сказал Маринов.

Маринову 18 лет, он двукратный чемпион России. 26-летний Нагорный является олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира.