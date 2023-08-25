Никита Нагорный: «Когда буду заканчивать карьеру, я сообщу. Скорее всего, это будет в Ростове‑на‑Дону на какой‑то арене»

Гимнаст Никита Нагорный рассказал, как и где намерен завершить карьеру.

Сейчас олимпийский чемпион готовится к Кубку России, который пройдет с 30 августа по 3 сентября в Сочи.

«Все очень круто, все очень четко. Я в обойме, я выступаю. Сколько снарядов, пока не знаю, Может, пойду в многоборье, а может, и нет. В зависимости от самочувствия, от настроения.

Когда буду заканчивать карьеру, я сообщу. Скорее всего, это будет в Ростове‑на‑Дону на какой‑то арене. Скорее всего, это будет какое‑то мероприятие», – сказал .