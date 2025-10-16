  • Спортс
  • Александр Карцев: «Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, сложно восстанавливался. Мне помогла вера в себя»
Александр Карцев: «Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, сложно восстанавливался. Мне помогла вера в себя»

Гимнаст Александр Карцев заявил, что думал о завершении карьеры после Токио-2020.

«Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, потом очень сложно в течение полутора лет восстанавливался. Мне помогла вера в себя, а также поддержка родных и близких.

За эти тяжелые годы я переосмыслил всю свою жизнь, на многое стал смотреть по-другому, сейчас я наслаждаюсь гимнастикой, наслаждаюсь тренировками. У меня был очень сложный период, но я благодарен судьбе за то, что он был».

Выступление на Олимпиаде в Токио, конечно, многое мне дало. Принять участие в ней – конечная цель любого спортсмена», – сказал Карцев. 

С 19 по 25 октября Карцев выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. 

«Моя задача на чемпионат мира – выступить достойно, качественно сделать свою работу, от начала до конца на всех снарядах. Так, как на чемпионате России мне удалось сделать перекладину. А там уже как сложится, но это уже другой вопрос.

У меня сильные дисциплины это перекладина и вольные, но от исполнения тоже много будет зависеть», – отметил спортсмен. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
