Александр Карцев: «Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, сложно восстанавливался. Мне помогла вера в себя»

Гимнаст Александр Карцев заявил, что думал о завершении карьеры после Токио-2020.

«Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, потом очень сложно в течение полутора лет восстанавливался. Мне помогла вера в себя, а также поддержка родных и близких.

За эти тяжелые годы я переосмыслил всю свою жизнь, на многое стал смотреть по-другому, сейчас я наслаждаюсь гимнастикой, наслаждаюсь тренировками. У меня был очень сложный период, но я благодарен судьбе за то, что он был».

Выступление на Олимпиаде в Токио, конечно, многое мне дало. Принять участие в ней – конечная цель любого спортсмена», – сказал Карцев.

С 19 по 25 октября Карцев выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

«Моя задача на чемпионат мира – выступить достойно, качественно сделать свою работу, от начала до конца на всех снарядах. Так, как на чемпионате России мне удалось сделать перекладину. А там уже как сложится, но это уже другой вопрос.

У меня сильные дисциплины это перекладина и вольные, но от исполнения тоже много будет зависеть», – отметил спортсмен.