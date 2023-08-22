Ирине Винер вручена грамота за выдающиеся заслуги в защите прав и свобод

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер получила грамоту за выдающиеся заслуги в деле защиты прав и свобод человека и гражданина.

Грамоту вручила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой в Москве проходит концерт с участием звезд художественной гимнастики.

«Спасибо огромное за то счастье, за тот восторг, который вы доставили вместе с этими необыкновенными девчонками. Их глаза как звезды. Это вы зажгли в наших сердцах веру в то, что наше право на счастье, на силу никто никогда не нарушит.

В честь Ирины Александровны разрешите ей вручить грамоту за выдающиеся заслуги в деле защиты прав и свобод человека и гражданина. Слава России!» – сказала Москалькова.