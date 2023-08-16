Десять белорусских гимнастов выступят на Кубке России в Сочи

Теги Кубок России сборная Беларуси сборная Беларуси жен Гимнастика

Десять белорусских гимнастов намерены выступить на Кубке России в Сочи.

Соревнования пройдут с 30 августа по 3 сентября. 

«На Кубке России планируют выступить десять гимнастов из Беларуси: четыре мужчины и шесть женщин. Конечно, эти старты больше важны для них, чем для нас.

Наши ребята значительно сильнее белорусов, россияне очень нуждаются в соревнованиях с куда более сильными соперниками», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко. 

1 комментарий

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Григ77
и это будет круче любого чемпионата мира и олимпиад ))))
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