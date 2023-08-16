Десять белорусских гимнастов выступят на Кубке России в Сочи

Десять белорусских гимнастов намерены выступить на Кубке России в Сочи.

Соревнования пройдут с 30 августа по 3 сентября.

«На Кубке России планируют выступить десять гимнастов из Беларуси: четыре мужчины и шесть женщин. Конечно, эти старты больше важны для них, чем для нас.

Наши ребята значительно сильнее белорусов, россияне очень нуждаются в соревнованиях с куда более сильными соперниками», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.