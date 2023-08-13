Дина Аверина пропустит этап Кубка сильнейших в августе из-за восстановления после травмы

Дина Аверина не выступит на этапе Кубка сильнейших в Москве 16 августа.

Ранее серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной.

«Кубок сильнейших будет в августе, к сожалению, я там не буду принимать участие, потому что до сих пор восстанавливаюсь. Я давно не тренировалась, не успею точно подготовиться», – сказала Аверина.

Она добавила, что пока не знает, выступит ли на следующем этапе Кубка России: «Во-первых, я не знаю, когда точно и в каких числах он будет, а во-вторых, пока я лечусь».