Дина Аверина пропустит этап Кубка сильнейших в августе из-за восстановления после травмы

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Кубок сильнейших Гимнастика

Дина Аверина не выступит на этапе Кубка сильнейших в Москве 16 августа.

Ранее серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной. 

«Кубок сильнейших будет в августе, к сожалению, я там не буду принимать участие, потому что до сих пор восстанавливаюсь. Я давно не тренировалась, не успею точно подготовиться», – сказала Аверина. 

Она добавила, что пока не знает, выступит ли на следующем этапе Кубка России: «Во-первых, я не знаю, когда точно и в каких числах он будет, а во-вторых, пока я лечусь».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий