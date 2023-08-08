«Огромное вам спасибо за все, что делали и делаете». Сестры Аверины обратились к Винер в годовщину выступления на Олимпиаде

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Дина и Арина Аверины обратились к Ирине Винер в годовщину выступления на Олимпиаде.

«Дорогая Ирина Александровна! Сегодня ровно два года прошло с Олимпиады в Токио. Я хочу сказать огромное вам спасибо за все, что делали и делаете для меня!

Спасибо вам, что до последнего верили в меня, что я успею восстановиться, подготовиться и делали все возможное, чтобы я выступала на Олимпиаде! Люблю вас!» – написала Дина. 

«Любимая Ирина Александровна! Два года прошло с олимпийских игр! Хочу вам сказать огромное спасибо, я очень благодарна за все что вы делали, сделали и делаете для меня!

Спасибо, что однажды поверили в меня и стали работать со мной, вкладывать все свои силы, мудрость, любовь в меня!

Я благодарна богу за возможность работать с вами и выступать на самых крупных соревнованиях. Защищать честь нашей страны и поднимать флаг России на высшую ступеньку пьедестала!

Я вас очень сильно люблю! Целую!» – говорится в сообщении Арины.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебро, а Арина стала четвертой. 

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

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