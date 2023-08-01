Гимнастка Татарева о санкциях против российского спорта: «У нас есть новые возможности проводить соревнования на уровне Олимпийских игр в нашей стране»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Татарева Гимнастика

Гимнастка Анастасия Татарева считает, что Россия может провести соревнования на уровне ОИ.

«Конечно, очень обидно, жалко и грустно, что так несправедливо поступают со спортсменами, которые ни в чем не виноваты, а спорт всегда был вне политики. Сейчас мы убедились в обратном. Но считаю, что у нас теперь есть новые возможности проводить соревнования на уровне Олимпийских игр в нашей стране.

У нас растут новые таланты, юные дарования, которые между собой соревнуются, выступают. Проходят серьезные, крупные соревнования с дружественными странами, которые принимают вызов и приезжают к нам.

Везде, какой бы печальной и обидной ситуация ни была, нужно искать плюсы. Считаю, что в художественной гимнастике это у нас получается. Мы придумываем свои правила – невероятные, крутые, которые вне досягаемости. Мы только развиваемся, двигаемся, и мотивация у нас не теряется, ее становится все больше», – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике.

1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Как под копирку говорят…
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