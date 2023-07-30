Тарасова поздравила Винер с 75-летием: «Совершенно гениальный человек, выдающийся педагог, лучший тренер по художественной гимнастике в мире»

Теги Татьяна Тарасова художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Татьяна Тарасова назвала Ирину Вирер гениальным человеком и выдающимся педагогом.

Сегодня Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, отмечает 75-летие.

«Поздравляю с юбилеем. Совершенно гениальный человек, выдающийся педагог, лучший тренер по художественной гимнастике в мире, пример для многих тренеров из разных видов спорта.

Красавица, умница, редкого обаяния человек. Очень уважаю и люблю, преклоняюсь перед ее работой, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур

2 комментария

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Назар Игорь
О любом кого обласкал президент негатив писать табу.
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cruyff14@bk.ru
Гениальный человек это посланец с небес. Как месси
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