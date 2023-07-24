Европейский гимнастический союз обсудит вопрос участия российских спортсменов в соревнованиях 1-2 декабря

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Европейский гимнастический союз намерен обсудить вопрос возвращения россиян и белорусов.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой European Gymnastics с марта 2022 года. 

«European Gymnastics сообщает, что этот вопрос будет включен в повестку дня Генеральной ассамблеи организации, которая пройдет 1-2 декабря 2023 года в Софии (Болгария)», – говорится на сайте Европейского гимнастического союза.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные турниры в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. 

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